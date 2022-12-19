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Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir, biz işimize bakarız (3)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir, biz işimize bakarız (3)


ÇORUM'DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldıktan sonra Çorum'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, İskilip kavşağında yapımı devam eden köprülü kavşak projesini inceledi, valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, ülke genelinde 4 bin 500 kilometrelik demiryolu inşaatının devam ettiğini belirterek, "Demiryolu yapımı çok maliyetli yatırımlar. Bu yatırımların insan hayatına yansımas zaman alıyor. Çorum´da demiryolu ağımız içerisinde olanlardan bir tanesi. Ankara-Sivas demiryolu hattını bitirmek üzereyiz. İnşallah nisan ayı gibi bitirmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sivas hattı, özellikle Ankara-Kırıkkale -Delice´den devam ediyor. Ankara-Kırıkkale´den Delice´den Çorum tarafının projelerini tamamladık. Şu an yatırım programına alma sürecini başlattık. İnşallah hedefimiz yatırım programına almak ve ihale sürecini başlatmaktır. Demir yolu ağır bir yatırımdır. Bizde bunları başarı ile tamamlayacağız" dedi.
'TÜM DÜNYA TÜRKİYE'Yİ İZLİYOR'
CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Karaismailoğlu, "Öyle ithal danışmanlarla ithal mühendislerle bu işler olmaz, vatanını milletini seven kadrolarla geldiği zaman bakın Türkiye´de neler oldu. Tüm dünya Türkiye´yi izliyor. Cumhurbaşkanımızın dünyaya verdiği yön, onun söyledikleri nasıl hissediliyorsa ve Türkiye´nin görüşleri nasıl aranıyorsa, 2023 seçimlerinde de bu güçle devam etmek için Çorumlular da desteklerini tam olarak vermelidir" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-19 18:40:55

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