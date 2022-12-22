Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde intihar etti

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-ÇORUM'da hakkında uzaklaştırma kararı verilen Erhan Sezer (44), boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önünde başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi Aksaray 18'inci Sokak'ta meydana geldi. Erhan Sezer, boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önüne gitti. Burada eşi ile tartışan Erhan Sezer, önce tabanca ile 2 el havaya ateş etti, ardından silahı başına doğrultup, tetiğe bastı. Erhan Sezer kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Erhan Sezer'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, evde bulunan kişilerin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-12-22 08:21:16



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