'Borç- alacak' tartışmasında arkadaşını tabancayla öldürdü

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da Onur Sesli (20), borçalacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Samet Ö. (22) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi´nde meydana geldi. Samet Ö. ile arkadaşı Onur Sesli arasında borçalacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Samet Ö., tabanca ile arkadaşına ateş etti. Şüpheli kaçarken, Onur Sesli kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Sesli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelisi Samet Ö.´yü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-23 19:35:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.