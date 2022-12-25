Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar (48), kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Uğrak köyünde meydana geldi. Traktörüyle tarlasını süren Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar, bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sayar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-25 12:52:49
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