Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çorum´da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin devrilen 19 AU 988 plakalı Laçin Belediyesine ait kamyonun sürücüsü Mehmet Gafar olduğu belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-12-26 19:00:19



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