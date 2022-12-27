Çorum'da muhtar cinayetine 4 tutuklama

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar'ın (48), tarlasında traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin Oğuzhan D. (20), Osman Murat Ç. (21), Kadir Ö. (23) ve Onur A. (24) tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Uğrak köyünde meydana geldi. Traktörüyle tarlasını süren Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar, henüz belirlenemeyen nedenle şüpheli veya şüpheliler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği belirlenen Sayar'ın hayatını kaybettiği saptandı. Otopsi sonrası muhtar Sayar'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Oğuzhan D., Osman Murat Ç., Kadir Ö. ve Onur A.'yı gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli, sevk edildiği adliyece çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya, sulh ceza hakimliğince gizlilik kararı getirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-12-27 10:28:36



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