Hitit çivi yazılı tabletler yapay zekayla dijital ortamda



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)TÜRKİYE'de bulunan Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zeka kullanılarak okunması, taranması ve dijital ortama aktarılması projesi kapsamında çivi yazılı tabletlerden yapay zeka yöntemiyle elde edilen veriler bir sözlükte toplanıyor. Çorum Müzesi'nde tabletlerin sergilendiği salonun açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Dünya ve arkeoloji tarihine çok önemli bir şekilde imza atmış olacağız" dedi.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Çorum Müzesi envanterinde bulunan Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zeka kullanılarak okunması, taranması ve dijital ortama aktarılması amacıyla başlatılan `Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zeka Tarafından Okunması´ projesi sürüyor. Proje kapsamında çivi yazılı tabletlerden yapay zeka yöntemiyle elde edilen veriler bir sözlükte toplanıyor. Sözlük çalışmalarının tamamlanmasının ardından oluşturulacak Hitit Dijital Kütüphane içerisine yapay zekanın sonuçları ile çalışacak bir modül eklenecek. Hititçe ve Hititçe´nin karşılığı olan transliterasyonunun bulunacağı modülde tabletlerden edinilen bilgiler Hititolog ve tarih meraklılarının hizmetine sunulacak.

'ÖNEMLİ NOKTALARA GELDİK'

Çorum Müzesi'ndeki tabletlerin sergilendiği salon için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Dünya ve arkeoloji tarihine çok önemli bir şekilde imza atmış olacağız. Teknoloji ile arkeolojiyi, teknoloji ile tarihi birleştirerek daha hızlı sonuçlara ulaşacağız. İnsanlık tarihi açısından en önemli dönemeçlerden birisi yazı. İnsanlık, yazıyla beraber uygarlıkları oluşturmaya başladı. Yazıyla beraber bilimi, tekniği geliştirmeye başladı. Bu çerçevede Çorum´da bu topraklarda Hititlerin kurmuş olduğu bu medeniyet ve kullandıkları çivi yazısıyla tarihte önemli bölme oluşturuyor. Dünyada yarım milyona yakın miras olarak tablet var. Bunların çözümlenmesi, okunması ve Hititlerin bilinmesi açısından tabletleri çözümlenerek bilime kazandırılması son derece önemliydi" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-01-04 17:00:15



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