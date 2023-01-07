Genç Parti Çorum İl Başkan Erenler'in aracına tüfekle ateş açıldı

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in park halindeki otomobiline, kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Araç, hasar görürken, polis ise saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in evinin önüne park ettiği, 06 PLM 29 plakalı otomobiline av tüfeğiyle ateş açarak kaçtı. Arka cama isabet eden saçmalarla araç, hasar görürken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, saldırıya ilişkin "Park halindeki aracıma tüfekle ateş açılmış. Olayın nedenini şu an bilmiyoruz, güvenlik güçleri çalışmasını yapıyor" açıklamasında bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-01-07 10:25:13



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