Mustafa ULUSOY/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, yağışla kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak, beton bariyere çarpıp, yarısı yolun dışında kalan TIR'ın şoförü yaralandı.
Kaza, dün akşam Samsun-İstanbul D-100 yolu Osmancık ilçesi Badal mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda beton bariyere çarparak sürüklendi. Kazada yarısı yolun dışında kalan TIR'ın şoförü, yaralandı. Şoför, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR da çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa Ulusoy
2023-02-02 09:33:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.