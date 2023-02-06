Hatay'da şehit olan askerin acı haberi Çorum'a ulaştı



Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'da şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül'ün acı haberi, memleketi Çorum'a ulaştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde şehit düşen 3 askerden Hatay 8'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül'ün (23) acı haberi, Çorum'un Osmancık ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin Esentepe Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini anne Suzan Sümbül'e verdi. Şehidin babası Sinan Sümbül'ün ise il dışında olduğu ve İstanbul'da işçi olarak çalıştığı belirtildi. Bekar olan Sümbül'ün 2 Şubat'ta birliğine teslim olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa Ulusoy

2023-02-06 20:07:38



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