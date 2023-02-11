Depremde yaşamını yitiren üsteğmenin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, memleketi Çorum´da son yolculuğuna uğurlandı. Üsteğmen´in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı.

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen'in cenazesi, memleketi Çorum'a getirildi. Şen için bugün Akşemseddin Camii´nde askeri tören düzenlendi. Törene, Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Üsteğmen Şen´in öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı. Namazın ardından Üsteğmen Şen, Merkez Çiftlik Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Üsteğmen Şen'in evli ve eşinin 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Deprem sırasında eşinin ise Çorum'da ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-02-11 14:33:31



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