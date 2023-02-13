Çorum emniyet müdürünün kardeşi ve eniştesi, depremde hayatını kaybetti

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)HATAY'da depremde enkaz altında kalan, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in kız kardeşi Biray Şendağ ve onun eşi Murat Şendağ, hayatını kaybetti.

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser´in kız kardeşi ve onun eşi Murat Şendağ, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay´da evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Yapılan aramakurtarma çalışmaları sonucu Biray Şendağ ve Murat Şendağ çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Şendağ çifti, Hatay'da toprağa verildi. Çiftin kısa süre önce İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser´i ziyaret ettikleri ve hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-02-13 14:31:33



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