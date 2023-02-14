Çorumlu madenci, kurtarma çalışmalarında enkazda bulduğu altınları polise teslim etti



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´un Bayat ilçesinden gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine giden madenci Ekrem Redif, enkaz altında bulduğu altın ve kıymetli eşyaları polise teslim etti. Ekrem Redif, "Bizler buraya maden çıkarmak için değil, ömür çıkarmak için geldik" dedi.

Çorumlu madenci Ekrem Redif, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sırasında üç kişinin cansız bedenlerinin çıkarıldığı bir binanın enkazından 22 yarım altın, 1 çift altın küpe, 1 altın kolye ve cep telefonu buldu.

Ekrem Redif, ziynet eşyalarını Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mahallesi´ndeki polis merkezine tutanak karşılığında teslim etti. Ekrem Redif, "Ben ve arkadaşlarım gönüllü olarak Kahramanmaraş´a geldik, Gökçe Apartmanı´nda bulduğumuz ziynet eşyalarını polise zimmet karşılığı teslim ettik. Bizler buraya maden çıkarmak için değil, ömür çıkarmak için geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-02-14 11:38:18



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