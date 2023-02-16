Tekerlekli sandalyedeki Seha, deprem bölgesine yardım götürdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da yaşayan ve tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Seha Ceylan, depremin ardından bölgeye yardım için harekete geçti. Arkadaşları ile kamyonet kiralayan Seha Ceylan, topladığı yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdı. Aracın önüne de "Bizim hiçbir unvanımız yok, zaten yardım için unvana gerek yok, sadece insanız" diye yazdı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Çorum'da yaşayan bedensel engelli Seha Ceylan, arkadaşları ile yardım yapmak için kamyonet kiraladı. Ceylan daha sonra hayırseverlerden topladıkları temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra sobaları kamyonete yükleyip Adıyaman'ın Yaylakonak ilçesine götürerek Belediye Başkanı Abuzer Aydın'a teslim etti. Ardından da Kahramanmaraş´ın Afşin İlçesi ve köylerine ulaşan Ceylan, götürdükleri yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdı.
Seha Ceylan´ın yardım götürdüğü kamyonetin önüne yazdırdığı "Bizim hiçbir unvanımız yok, zaten yardım için unvana gerek yok, sadece insanız. Çorumluyuz" yazısı dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-02-16 11:31:41
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