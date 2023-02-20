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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı kişiler tarafından tüfekle bacaklarından vuruldu

DHA

Tartıştığı kişiler tarafından tüfekle bacaklarından vuruldu


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da Samet B. (25), tartıştığı 2 kişi tarafından tüfekle bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Çepni Mahallesi Ömür 2´nci Sokak´ta meydana geldi. R.A. ve O.A., Samet B.´nin tek katlı evine gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet B., tüfekle vuruldu. Saçmaların iki bacağı, diz kapağı ve kalçasına isabet ettiği Samet B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede 4 kartuş bulan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-02-20 13:54:47

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