Birlikte alkol aldıkları arkadaşları Burak'ı tüfekle öldürdüler



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, beraber alkol aldığı arkadaşları Osman B. (18) ve Mücahit G. (22) tarafından pompalı tüfekle vurulan Burak İbbiği (24), hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Osman B., Mücahit G. ve Burak İbbiği arasında birlikte alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu İbbiği, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Burak İbbiği'ye ait araçla bölgeden uzaklaşan Osman B. ve Mücahit G., polis tarafından yakalanıp, gözaltına aldı. Ekipler, aracın bagajında, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfeği ele geçirdi; olay yerinde ise 3 boş kartuş bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-02-22 09:56:46



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