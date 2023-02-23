Birlikte içki içtikleri Burak'ı öldüren 2 şüpheli, tutuklandı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Burak İbbiği´yi (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Osman B. (18) ile Mücahit G. (22) tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi'nde dün, boş bir arazide birlikte içki içen Burak İbbiği, Osman B. ve Mücahit G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Burak İbbiği, otomobilde bulunan pompalı tüfeği alıp arkadaşlarına doğrulttu. Bu sırada Mücahit G., elinden aldığı tüfekle İbbiği´ye ateş etti. Ardından da Osman B. tüfeği ateşledi. Burak İbbiği yaşamını yitirdi.

Şüpheliler Burak İbbiği´nin üzerine kayıtlı 19 ABV 116 plakalı araçla olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´nin yaptığı çalışmayla şüpheliler kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi. Olay yerinde ise 3 kartuş ve 1 fişek bulundu. Polis olay yerinde olduğu iddiasıyla Gizem P.´yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Osman B. ve Mücahit G. tutuklandı, Gizem P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-02-23 14:30:38



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