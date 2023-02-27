Samsun'da silahlı 'borç' kavgası: 2 yaralı

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da Umutcan Ş. (27), borç nedeniyle tartıştığı Yiğitcan K. (20) ile Uğur K.'yi (27) sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi Mürsel 5'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğurcan K., arkadaşı Yiğitcan K. ve Umutcan Ş. arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Umutcan Ş., Uğurcan K.'yi karın boşluğu ile bacağından, Yiğitcan K.'yi ise bacaklarından tabancayla vurup, otomobille kaçtı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğurcan K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-02-27 14:15:50



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