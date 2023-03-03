2 dükkandan cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, gece yarısı 2 iş yerine girerek 21 cep telefonu çalan F.G. ve E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavruturna Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'ndeki 2 dükkana, gece yarısı keserle kapıların kilidini kırarak giren F.G. ve E.S., 21 cep telefonunu çalıp, motosikletle kaçtı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin kimliğini belirledi. F.G. ve E.S., çaldıkları telefonlarla kısa sürede gözaltına alındı. Hırsızlık anlarının ise dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-03 15:07:50



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