Çorum'da yemekten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Kentte, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'ndeki Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, öğle yemeğini dışarıdan yedi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 8 öğrenci için okul idaresi tarafından ambulans çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 öğrenci, ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 2 ayrı özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-03 15:26:46



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