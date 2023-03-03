Çorum'da yemekten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Kentte, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'ndeki Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, öğle yemeğini dışarıdan yedi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 8 öğrenci için okul idaresi tarafından ambulans çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 öğrenci, ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 2 ayrı özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-03-03 15:26:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.