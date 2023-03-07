Çorum'da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Tatil için yaptırmışlardı... Deprem sonrasında evleri oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı Mesut Aydın (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Tokat'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Mesut Aydın, sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kentte, özel hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Aydın için Çorum Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Aydın'ın ailesi ve yakınlarıyla bölge halkı katıldı. Helallik alınmasının ardından Aydın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-07 12:01:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.