Çorum'da motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

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Mustafa ULUSOY/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şenyurt Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Potuk yönetimindeki 19 HF 827 plakalı hafriyat kamyonu ile Tuncay Tetik'in kullandığı 19 AAS 239 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tetik ile arkasında oturan arkadaşı Cemil Serhat Kuran yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon şoförü Potuk, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa Ulusoy

2023-03-08 15:39:16



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