Surdan düşen Ferdi'nin ölümüne ilişkin davada anne için 'akıl sağlığı' raporu bekleniyor



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde surdan düşerek hayatını kaybeden şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık anne Meşhure Arık'ın (46) akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklenmesine karar verildi.

Olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Arık, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BABA İLE ANNE HAKKINDA DAVA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Meşhure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, eşi Cebrail Arık (47) hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı. Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında; mahkeme heyeti, 2 sanığın akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 1'i tutuklu 2 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya 2 sanık da katıldı. Cebrail Arık'ın akli dengesinin yerinde olduğuna yönelik rapor mahkemeye ulaşırken, Meşhure Arık için istenen rapor henüz gelmedi. Mahkeme heyeti, raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-09 15:22:48



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