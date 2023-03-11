Afşin'de enkazdan kurtarılan kedi, Çorum'da yeni yuvasında

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kurtarılan kedi, Çorum´a getirildi. 'Enkaz' ismi verilen kedi, Çorum Belediyesi Sahipsiz Kediler Müşahede Binası´ndaki yeni yuvasına yerleştirildi.

Çorum Belediyesi ekiplerince Kahramanmaraş´ın Afşin ilçesinde yapılan çalışmalar sırasında, evin enkazından kurtarılan kedi, hayata yeniden tutundu. Kediyi sahiplenen Çorum Belediyesi ekipleri, 'Enkaz' ismini verdi. Afşin'de 1 ay boyunca bakımı yapılan kedi, Çorum'a getirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kediyi enkazdan kurtararak bakımını üstlenen ekiplere teşekkür etti. Kedi, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Kediler Müşahede Binası´na yerleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Candan, depremzede kediyi yeni yuvasına kavuşturduklarını belirterek, "Kedimizi, sağlığıyla bakımıyla buradaki veterinerlerimize emanet ettik. Her şeyiyle ilgilenecekler. İnşallah onu burada mutlu edeceğiz. Depremde sahiplerini kaybetmişti ama şimdi bütün Çorum, onun sahibi olacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-11 12:53:50



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