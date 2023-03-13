Çorum'da yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar yolda kaldı. Ekipler, karla kaplanan karayolunda küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ÇorumSamsun ve Çorum- Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle TIR'lar, yolcu otobüsleri ve çok sayıda araç yolda kaldı. Özellikle kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar ilerlemekte güçlük çekince trafiğin aksamasına neden oldu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak buzlanmaya karşı tedbir aldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de trafiğin kontrollü sağlanması için bölgede önlem aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-13 21:32:02



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