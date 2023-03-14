Çorum'un 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Mecitözü Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum / Mecitözü Yusuf ÇINAR
2023-03-14 09:53:38
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