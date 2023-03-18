Şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

DHA

Şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü


Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Kara (58) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Kızıl Yazı mevkisinde meydana geldi. Tarlasında traktörle çalıştıktan sonra köye dönen Ali Kara´nın kullandığı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları ise kaza yerinde uzun süre göz yaşı döktü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Yusuf ÇINAR
2023-03-18 21:06:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
İskilip Belediye Başkanı Sülük'ten deprem bölgesinde çalışan personele başarı belgesi
YEREL HABERLER İskilip Belediye Başkanı Sülük'ten deprem bölgesinde ...
Çorumlu öğretmen ve fotoğrafçılar, Hatay'daki depremzede çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Çorumlu öğretmen ve fotoğrafçılar, Hatay'daki ...
Çorum'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Çorum'dan kısa kısa
Çorum'da yangın çıkan plastik ham madde yüklü tır hasar gördü
YEREL HABERLER Çorum'da yangın çıkan plastik ham madde yüklü tır ...
Fenerbahçe'ye transfer olan depremzede voleybolcu, yeni kulübüne şükran duyuyor
YEREL HABERLER Fenerbahçe'ye transfer olan depremzede voleybolcu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.