Şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

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Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Kara (58) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Kızıl Yazı mevkisinde meydana geldi. Tarlasında traktörle çalıştıktan sonra köye dönen Ali Kara´nın kullandığı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları ise kaza yerinde uzun süre göz yaşı döktü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Yusuf ÇINAR

2023-03-18 21:06:56



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