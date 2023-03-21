Yeğen cinayeti kamerada

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da Rıza Sadıklı'yı (37) tabancayla vurarak öldüren dayısı Hüseyin Sadıklı (44), adliyeye sevk edildi. Cinayetin, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, Çepni Mahallesi Çelik 3'üncü Caddesi'ndeki hurdacılar mevkisinde meydana geldi. Rıza Sadıklı ile birlikte hurda topladığı aynı soy ismi taşıyan dayısı Hüseyin Sadıklı arasında para konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Sadıklı, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Rıza Sadıklı'ya ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Rıza Sadıklı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Sadıklı, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada cinayetin, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-21 14:30:48



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