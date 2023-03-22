'Borç' kavgasında tüfekle vurularak ağır yaralandı; 2 gözaltı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Savaş Ağlar (30), tüfekle vurularak ağır yaralandı. 18 yaşından küçük 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Savaş Ağlar, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle E.Y. (17) ve M.A.(17) ile tartıştı. Çıkan kavgada Savaş Ağlar, tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Bir iş yerine sığınıp, yardım isteyen Ağlar, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş Ağlar, ameliyat edildi.

Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgada kullanıldığı tespit edilen tüfek de bir evin çatıda bulunup, el kondu.

Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-22 09:09:59



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