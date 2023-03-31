Çorum'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ayda kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Çorum´da polis ekipleri son bir ay içerisinde birçok operasyona imza attı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 36,01 gram esrar, 4,56 gram eroin, 2,26 gram kokain, 686,26 gram bonzai, 64 adet ecstasy hap, 163 adet sentetik ecza, 577,34 gram metamfetamin, 5 adet tabanca, 4 adet tüfek, 42 mermi ile 12 bin 155 TL para ele geçirdi.

Suç unsurları ile yakalanan 10 şüpheli `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-03-31 16:03:39



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