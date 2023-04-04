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Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Kargı ilçesinde seyir halindeki TIR yanmaya başlayınca arkadan gelen başka bir TIR'ın sürücüsü çarpmamak için ani manevra yapınca devrildi. Kazada yanan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybederken, devrilen TIR'ın sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum'un Kargı ilçesi Beygircioğlu Köyü mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki TIR birden alev alarak yanmaya başladı. Bu sırada arkasından gelen bir başka TIR'ın sürücüsü ani manevra yapınca kontrolden çıkan araç, yan yatıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yanan TIR söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yanan TIR´ın sürücüsü Lozko Petev (47) olay yerinde hayatını kaybederken, devrilen TIR'ın sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek yönden kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)FOTORAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Kargı Mustafa ULUSOY

2023-04-04 22:12:15



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