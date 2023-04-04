Yusuf ÇINAR/ MECİTÖZÜ (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde, TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Hardal (59), yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde MecitözüAmasya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. A.E.G. yönetimindeki 06 CNA 641 plakalı TIR, İsmail Hardal'ın kullandığı 19 ABP 217 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hardal, sağlık ekipleri tarafından Mecitözü Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İsmail Hardal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Mecitözü Yusuf ÇINAR
2023-04-04 23:34:31
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