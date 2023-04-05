Minibüs, aydınlatma direğine çarptı; sürücü ağır yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Samsunİstanbul D-100 kara yolunda meydana geldi. Azmi Çakır'ın kullandığı 52 ABJ 957 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, minibüste sıkışarak ağır yaralanan Çakır'ı kurtarıp, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY
2023-04-05 10:36:31
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