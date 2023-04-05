Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´un Kargı ilçesinde devrilip alev alan TIR´daki 2 kişi, yanarak yaşamını yitirdi. Ölen 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Kargı ilçesi D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği NK 3 ABK Bulgaristan plakalı TIR devrilip alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, TIR´da bulunan 2 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi. Yanan araçta Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev´e (47) ait pasaport bulundu.
Jandarma soruşturmayı sürdürürken, Muş nüfusuna kayıtlı TIR şoförleri Kayhan İnanç ile Okan Akyel´den haber alamayan yakınları, kazayı duyup Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu. Yakınları TIR'da olabileceklerini düşündükleri İnanç ve Akyel'in Bulgaristan menşeli bir firmada görev yaptıkları yönünde bilgi verdi.
Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlemesi ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-05 14:18:07
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