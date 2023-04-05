Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM`da evindeki yangında elbiseleri tutuşan, komşularının güçlükle pencereden çıkardığı Erol Şahin (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in evden çıkarılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ulukavak Mahallesi Osmancık 6. Sokak´ta yalnız yaşayan Erol Şahin'in tek katlı evinde dün akşam saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan Şahin, pencereden dışarı çıkmak istedi. Ancak bu sırada üzerindeki kıyafetler tutuşarak yanmaya başladı. Evden alevlerin yükseldiği gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Erol Şahin komşuları tarafından pencereden çıkarıldı. Adrese sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bu arada yangın sırasında Erol Şahin'in camdan çıkarılma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-05 15:37:55



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