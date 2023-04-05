AK Parti Çorum İl Başkanı, 5 kişi tarafından darbedildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğrayıp, darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
AK Parti İl Başkanlığı görevine 13 Mart´ta başlayan Murat Günay, geçen hafta çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Çorum Valiliği yanındaki otoparkta bulunan aracına doğru yürürken, aralarında eski köy muhtarının da yer aldığı 5 kişinin saldırısına uğradı. İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar konusunda çıkan tartışma sonrası yapılan saldırının ardından Günay darp raporu aldı. Günay, Z.O., Ü.B., S.E., F.Y. ve H.T.'den şikayetçi olup Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı´na, 'yağmaya teşebbüs ve darp' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-05 16:28:32
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