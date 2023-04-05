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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Çorum´un Kargı ilçesinde dün akşam devrilip alev alan TIR'da hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin Muş'un Hasköy ilçe nüfusuna kayıtlı Okan Akyel (23) ve Kayhan İnanç (31) olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. (DHA)Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Çorum / Kargı Mustafa ULUSOY

2023-04-05 20:32:32



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