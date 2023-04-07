16 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle aynı yaştaki çocuğu vurdu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da 16 yaşındaki S.B., tartıştığı aynı yaştaki A.C.E.´yi pompalı tüfekle bacaklarından vurup, yaraladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, 5. Cadde´deki Cuma Pazarı yakınlarında meydana geldi. S.B., önceden tartışma yaşadığı A.C.E.'yi sokakta pompalı tüfekle bacaklarından vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.C.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.
Polis, S.B.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-07 09:25:46
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