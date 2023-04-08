Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. S.U. yönetimindeki 60 ABM 103 plakalı motosiklet, H.H. yönetimindeki 19 ADH 361 plakalı hafif ticari ile araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ile arkasında bulunan O.G., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, Osmancık Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY
2023-04-08 18:32:25
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