Çorum FK - Tarsus İdman Yurdu: 9-0

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)STAT : Yeni Şehir
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Denizcar Şahin, Baykal Tuna
ÇORUM FK: Ali Türkan, Serkan (Dk.61 Emre) Emre Öztürk, Salih, Zafer, Erkan Kaş, (Dk.61 Mertcan) Atakan Cangöz, Suat (Dk.68 Hurşit) Gökhan (Dk.74 Timur), Atakan Akkaynak, Sinan, (Eren Dk. 75 Selim)
TARSUS İDMAN YURDU: Serhat Efe, Tugay, Furkan (Dk.28 Zafer), Kayra Can, Emre, Mert, Yunus (Dk.57 Sarp) Yusuf (Dk.75 Selim) Kerem (Dk.74 Ege)
Mohammed, Yusuf Eren (Dk.74 İsmail)
GOLLER: Dk. 5, 55 ve 59 Sinan, Dk.12 ve 53 Eray, Dk.16 Emre, Dk.22 Gökhan, Dk.37 Suat, Dk. 63 Atakan Cangöz (Çorum FK)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 31'inci haftada Tarsus İdman Yurdu'nu evinde 9-0 yendi. Tarsus İdman Yurdu'nun her iki kalecisi de sakat olduğu için sahaya 19 yaşındaki kaleci Serhat Efe Öz geçti. 9 gol yiyen genç kaleciyi maç sonrası Çorum FK´lı futbolcular teselli etti.DHA-Spor Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-09 19:18:26
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