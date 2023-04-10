Camiden çıkanlara av tüfeği ile ateş açtı: 6 yaralı



Yusuf ÇINAR/ İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, Yalçın G., (30), teravih namazı sonrası camiden çıkanlara tüfekle ateş açtı. Saldırıda köy muhtarının da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, dün gece Çorum'un İskilip ilçesinde meydana geldi. Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın G., teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu kalabalığa, henüz sebebi bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı. Korkunun ve paniğin yaşandığı olay sorası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganın köylüsü olduğunu beirten Muhtar Kayılı, "Bir husumetimiz yok. Neden böyle yaptı anlamadık. Bir aracın arkasına saklanmış, camiden çıkınca kalabalığa doğru ateş etti. 6 kişi vurulduk" dedi.

Jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2023-04-10 11:05:44



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