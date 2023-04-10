Çorum'da teravih çıkışında silahlı kavga: 6 yaralı, 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da teravih çıkışında silahlı kavga: 6 yaralı, 2 tutuklama

DHA

Çorum'da teravih çıkışında silahlı kavga: 6 yaralı, 2 tutuklama


Sayın Yazı işleri müdürlerine;
'Camiden çıkanlara av tüfeği ile ateş açtı: 6 yaralı' başlıklı haber, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. DHA
--------------------
YENİDENYusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´un İskilip ilçesi Yukarı Örenseki Köyü´nde teravih namazından çıkan Sinan Kayılı, caminin önünde aralarında husumet bulunan Yalçın Göbel'in (30) silahlı saldırısına uğradı. Göbel'in av tüfeği, Kayılı'nın ise tabanca ile ateş açtığı olayla 6 kişi yaralandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve her ikisi de hafif şekilde yaralanan Göbel ile Kayılı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay gece akşam Çorum´un İskilip ilçesi Yukarı Örenseki Köyü´nde meydana geldi. Yalçın Göbel, teravih namazından çıktıktan sonra cami önünde sohbet eden ve aralarında husumet bulunan Sinan Kayılı ile yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş açtı. Camiden çıkanların korku ve panik yaşadığı olayda Kayılı da üzerinde bulunan tabanca ile husumetlisine ateş açtı. Silahlı kavgada Kayılı ile birlikte camiden çıkan köy muhtarı olan babası Osman Kayılı, Raşit Çırak ve Seyit Ahmet Yüzügüldük ile Yalçın Göbel ve kardeşi Satı Göbel de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Jandarma olay yerinden kaçan ve hafif yaralı olan Yalçın Göbel´i yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ayakta tedavisi yapılan Sinan Kayılı´yı da gözaltına aldı.
Yalçın Göbel (30) ifadesinde, "Aramızda daha önceden husumet vardı. Namaz çıkışı da tartıştık. Ben kendimi korumak için ateş açtım" dedi. Sinan Kayılı da cami çıkışı kendisinin bulunduğu gruba Göbel tarafından ateş edildiğini ve kendisini savunduğunu ileri sürdü.
Muhtar Osman Kayılı ise şunları söyledi.
"Teravih namazı çıkışı caminin önünde sohbet ediyorduk, Yalçın Göbel ile karşı karşıya geldik ve bakıştık. `Neden bakıyorsun´ diyerek bağırdı. Tartışma çıktı. O sırada tüfekle ateş etti ve hepimizi yaraladı."
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yalçın Göbel ve Sinan Kayılı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-10 18:46:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Çorum'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. ...
Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü Kargı'da kutlandı
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü ...
Çorum'da kadınların "madımak otu" mesaisi başladı
YEREL HABERLER Çorum'da kadınların "madımak otu" mesaisi başladı
Eşinin şüpheli ölümünde tutuklu yargılanan sanık: Elektrik çarpmış olabilir
YEREL HABERLER Eşinin şüpheli ölümünde tutuklu yargılanan sanık: ...
Camiden çıkanlara av tüfeği ile ateş açtı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Camiden çıkanlara av tüfeği ile ateş açtı: 6 yaralı
Millet İttifakı'nın Çorum milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER Millet İttifakı'nın Çorum milletvekili adayları ...
Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş ...
Çorum FK - Tarsus İdman Yurdu: 9-0
YEREL HABERLER Çorum FK - Tarsus İdman Yurdu: 9-0
MHP Çorum milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER MHP Çorum milletvekili adayları tanıtıldı
Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.