Otomobile bomba düzeneği yerleştiren sanık: Telefondaki ses kayıtları çözümlensin 



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan Kadir Karadağ (45), "Hatun Demir´in yatak odasında bir telefon buldum ve bir başka erkekle iletişimde olduğunu ve beni ilgilendiren konuşmalar yaptıklarını tespit ettim. Hatun Demir'in telefonundaki ses kayıtlarının çözümlenmesini talep ediyorum" dedi.

Olay, 7 Ocak 2022´de Ulukavak Mahallesi Sakarya 3´üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar, incelenmek için polis merkezine götürüldü. Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından Hatun Demir'in birlikte yaşayıp ayrıldığı, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Kadir Karadağ ile kendisine yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA SAVCI MÜTELASINI VERDİ

Tutuklu sanıklar bugün 3´üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıkların avukatları bulunurken Hatun Demir katılmadı. Savunma yapan tutuklu sanık Kadir Karadağ, "Hatun Demir´in yatak odasında bir telefon buldum ve bir başka erkekle iletişimde olduğunu ve beni ilgilendiren konuşmalar yaptıklarını tespit ettim. Hatun Demir'in telefonundaki ses kayıtlarının çözümlenmesini talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Şükrü Gül ise yaşanan olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Detaylı savunma için süre talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-13 14:44:36



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