Bolu´da trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişilik aile Çorum´da toprağa verildi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)BOLU´da otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, memleketleri Çorum´un Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, önceki gece Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Havullu köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Salih Uyar (51) idaresindeki 51 NA 972 plakalı TIR ile Feyzullah Doğan (41) yönetimindeki 06 BDP 870 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34) ve çocukları Eren Doğan (12) ile Koray Doğan (3) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Salih Doğan (17) ise yaralandı. TIR sürücüsü Salih Uyar ile yedek sürücü Hacı Koç da (59) kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Ankara Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Feyzullah Doğan ile eşi Şahsenem Doğan, çocukları Eren Doğan ve Koray Doğan´ın cenazeleri Çorum´un Ortaköy ilçesi Senemoğlu köyüne getirildi. Bugün düzenlenen törenin ardından Doğan ailesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Doğan ailesinin İstanbul´da bir yakınlarının nişan törenine katıldıktan sonra Ankara´ya dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-21 19:12:28



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