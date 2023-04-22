Sokakta tartıştığı genci tüfekle yaraladı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, sokakta tartıştığı A.A. tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulan Enes Ö. (26), yaralandı.
Olay, akşam Çorum'un Çepni Mahallesi Taşhan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Ö. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.A., Enes Ö.´ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ayağından vurulan ve yaklaşık 300 metre yaralı halde olay yerinden uzaklaşan Enes Ö., daha fazla dayanamayıp kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Enes Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-22 22:15:43
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