Düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi (2)

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI

Çorum'da katıldığı düğünde başına mermi isabet Ozan Özşahin'in (36) ölümüne ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan Ozan Özşahin'in cenazesi, işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Özşahin cenazesi, Çayan köyünde toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-23 17:53:18



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