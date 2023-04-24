İki çay ocağı ile seyir halindeki bir araca ateş açıp kaçtı: 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da Oğuzhan A., iki çay ocağı ile seyir halindeki bir araca tüfekle ateş açtı. Çay ocağındaki 2 kişi yaralanırken, kaçan Oğuzhan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öğleden sonra meydana gelen olayda; Oğuzhan A., iddiaya göre, N.S.'ye ait Gülabibey ve Çepni mahallelerindeki 2 çay ocağına tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda, Çepni Mahallesi'ndeki çay ocağında çalışan Murat Ü. (47) ve müşteri Fazlı G. (22) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SEYİR HALİNDEKİ ARACA DA ATEŞ AÇTI
İki ayrı iş yerini kurşunladıktan sonra otomobiliyle kaçan Oğuzhan A., bu kez de çevreyolu üzerinde, K.Ç. yönetimindeki araca ateş açtı. K.Ç. bir akaryakıt istasyonuna sığındı. 3 ayrı silahlı saldırı düzenleyen Oğuzhan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-24 22:59:36
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