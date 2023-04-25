Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Osmancık ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Adnan Halat (63) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Ali E.K. idaresindeki 34 FAR 662 plakalı hafriyat kamyonu, Adnan Halat yönetimindeki 19 HE 199 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Halat´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adnan Halat'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü Ali E.K. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY

2023-04-25 15:27:34



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