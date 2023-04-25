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Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK dört elle sarılmış, 7´li masaya destek veriyor

DHA

Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK dört elle sarılmış, 7´li masaya destek veriyor


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HDP´nin teröristbaşı Öcalan´ın serbest bırakılacağına yönelik vaatlerini eleştirerek, "Bu konuda anlaşmamı oldu? Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi? Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış, 7´li masaya destek veriyor. Bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Çorum´da kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelip, sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, HDP´nin meydanlarda teröristbaşı Abdullah Öcalan´ı serbest bırakma vaatleri ve HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır´ın Hakkari´de, "İmralı´nın kapılarını açacağız, Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" yönündeki açıklamalarını sorduğu Erbakan, "Bunun 7´li masa tarafından açıklanması lazım. Yani isim vererek bu kadar üst perdeden ima yoluyla da değil veya bir şekilde adres göstererek de değil, açıktan Sayın Kılıçdaroğlu´na ve 7´li masaya bu gayretler ve bu destekler. İnsanın aklına çok soruyu getiriyor. Bir konuda anlaşma mı oldu? Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi? Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7´li masaya destek veriyor, bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Bu da 7´li masanın sürekli olarak oy kaybına ve gerilemesine yol açan önemli faktörlerden birisi" dedi.
PKK´nın üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık´ın açıktan Düsseldorf´ta 7´li masaya destek istediğini söyleyen Erbakan, "PKK´nın bir yöneticisi açıklama yapıyor, diyor ki; '7´li masanın, Millet İttifakı´nın tek listeden seçime girmesi lazım. Böyle olursa daha etkili sonuç elde edilir. Daha verimli olur.' Ertesi gün o masadaki 4 parti, CHP listesinden seçime girme kararı alıyor. Tamamen el ele, kol kola girift ilişkiler içerisinde bu işi götürüyorlar. Yine HDP tarafından yapılan açıklamada '7´li masanın muvaffak olması halinde tutsak arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkaracağız. Özgürlüklerine kavuşturacağız' deniliyor. Bu tutsak arkadaşlar dedikleri Abdullah Öcalan ve diğer teröristleri kast ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Milletin Türkiye´nin bir maceraya sürüklenmesine müsaade etmeyeceğini söyleyen Erbakan, "Ülkemiz, milletimiz ferasetle hareket edecek. İnanç özgürlükleri alanındaki kazanımlarının kaybedilmesine müsaade etmeyecek. Türkiye´nin bir maceraya sürüklenmesine müsaade etmeyecek. 8 başlı bir sistemin kaosuna, keşmekeşine yuvarlanmasına müsaade etmeyecek. PKK´nın, teröristlerin önünün açılmasına, avantajlı hale geçmesine de inşallah milletimiz müsaade etmeyecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-25 17:28:56

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