Düğünde ateşlenen silahla ölüme 4 tutuklama



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da katıldığı düğünde başına mermi isabet Ozan Özşahin'in (36) ölümüne ilişkin 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4´ü tutuklanırken 2´si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü, akşam saatlerinde Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Düğüne katılan Ozan Özşahin, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Özşahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede merminin Özşahin'in kulak arkasına isabet ettiği tespit edildi.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Düğüne katılan çok sayıda davetlinin ifadesine başvuruldu ve yerdeki boş kartuşlar ve kovanlar incelemeye alındı. Aradan geçen 4 gün içinde önce 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dün ise aralarında Alancık köyü muhtarı Timuçin Çiğdem'in de bulunduğu 1'i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı. Muhtar Çiğdem ile yakınları Hamza Çiğdem, Zehra Çiğdem, Hüseyin Çiğdem, Arda Kılıç ve Celal Şenol jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişiden Şenol, Kılıç, Çiğdem ve köy muhtarı Timuçin Çiğdem tutuklanıp, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-26 12:51:02



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